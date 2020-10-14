Москва, , 12:39 — REGNUM На «московскую надбавку» — региональные доплаты к пенсиям в Москве за десять лет направлено более 1,1 трлн рублей. Об этом 14 октября сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

«Москва осуществляет региональную доплату к пенсии неработающим пенсионерам, зарегистрированным в Москве больше 10 лет, до величины Городского социального стандарта минимальных доходов неработающих пенсионеров», — рассказал он.

Ефимов отметил, что городской социальный стандарт в 2010 году составлял 10 275 рублей, а в 2020-м его размер составил 19 500 рублей.

За десять лет объём средств, выделенных на доплаты, составил 1,123 трлн рублей. И если в 2010 году расходы составляли 91,4 млрд рублей, то в 2020 году они выросли до 148,1 млрд рублей.

При этом средний размер доплат от города составит 6313 рублей, говорится в информации на сайте мэра и правительства Москвы.