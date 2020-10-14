Волгоград, , 12:44 — REGNUM В Волгоградской области за истекшие сутки двое мужчин скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе 14 октября.

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Один из умерших — 60-летний житель Волгограда, второй проживал в Чернышковском районе, ему было 69 лет. Оба были госпитализированы с COVID-19 и страдали хроническими заболеваниями.

В волгоградских больницах продолжают лечение 2 тыс. 138 человек с подтверждённым тестом на коронавирус, в том числе 413 детей.

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