Кызыл, , 12:38 — REGNUM В столице Тувы Кызыле расторгли в одностороннем порядке муниципальные контракты с восемью пассажироперевозчиками. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, они осуществляли перевозки по 11 городским маршрутам.

«Причиной одностороннего расторжения контракта стали грубые нарушения исполнителями услуг требований контракта, а конкретнее — правил дорожного движения, которые повлекли создание угрозы жизни и здоровью граждан, участвовавших в дорожном движении», — отметили в мэрии.

В числе нарушений числятся: проезд на красный сигнал светофора, управление машиной без прав, нарушение правил перевозки пассажиров и так далее. Как отмечается, по освободившимся лотам будут проведены новые торги.

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