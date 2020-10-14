Абакан, , 12:37 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные республиканского гидрометцентра, 15 октября в Хакасии ожидается усиление ветра до 15−20 м/с. Местами порывы будут достигать 24 м/с. Также прогнозируется гололедица на дорогах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае прогнозируют потепление.

Читайте также: В Алтайский край пришло потепление