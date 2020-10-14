Москва, , 12:42 — REGNUM Туристический поток в летний сезон 2020 года обвалился на 30%. Об этом 14 октября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, несмотря на все сложности и продолжающиеся противоречия, сезон оказался лучше, чем мог бы быть, и лучше, чем прогнозировали аналитики.

«Регионы не досчитались 30% туристического потока. Но, с учетом того, что сезон начался с 1 июля, минус 30% — это успех. Потому что изначально планировалось, что будет от минус 50% до минус 70%», — сказала Ломидзе.

Читайте ранее в этом сюжете: В АТОР заявили, что на курортах туристы забывают об угрозе коронавируса