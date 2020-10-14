Джакарта, 14 октября 2020, 12:32 — REGNUM Число случаев заражения SARS-CoV-2 в Индонезии за сутки увеличилось на 4127, сообщает Detik.
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По состоянию на 14 октября 2020 года в Индонезии выявлено 344 749 носителей SARS-CoV-2 и 12 156 случаев смерти. За последние сутки эпидемия унесла жизни 129 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, Китай включает Малайзию в список приоритетных получателей вакцины от коронавируса.
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