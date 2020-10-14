Оренбург, , 12:32 — REGNUM В Оренбургской области суточный показатель выявленных случаев заражения коронавирусом на 14 октября вырос до 159, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На 13 октября суточный показатель составлял 153 случая. С середины сентября в регионе ежедневно выявляют более сотни носителей SARS-CoV-2, с каждым днем показатель нарастает.

Число выявленных случаев заражения почти вдвое превышает показатель выздоровлений: 159 против 90 — на 14 октябре. С начала пандемии от коронавирусной инфекции оправились 13 145 пациентов.

От последствий COVID-19 скончались 92 человека, в том числе двое за последние сутки.

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