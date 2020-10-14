Кострома, , 12:29 — REGNUM В Костромской области выявлен птичий грипп, очаг заболевания находится на территории птицефабрики «Буйская» Буйского района. Об этом сообщает администрация региона.

Как сообщили ИА REGNUM в Управлении ветеринарии по региону, на птицефабрике ввели карантин. На объект закрыт доступ посторонним людям и транспорту. Домашние хозяйства, находящиеся в радиусе 10 километров от очага заражения, находятся под наблюдением.

300 тысяч птиц, содержащихся на фабрике, будут уничтожены в ближайшее время. Ликвидации подлежит вся продукция предприятия — мясо птицы и яйца.

«Сейчас идёт возврат яйца на фабрику из торговых точек в Костроме и Буе. Продукция фабрики также распространялась на территории Московской, Ивановской и Ярославской областей. Информация направлена начальникам территориальных управлений ветеринарии — они примут свои меры по уничтожению продукции, возвращать яйца обратно из соседних областей на фабрику не будут из соображений безопасности», — сообщил начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий Управления ветеринарии Костромской области Денис Грибов.

Специалисты отнесли грипп к группе А подтипа Н5. Опасен ли для человека вирус, обнаруженный на фабрике, пока не ясно. Точку в этом вопросе поставит типизация гриппа по нейраминидазе — результаты исследования станут известны в ближайшее время.

Напомним, ранее аналогичная ситуация возникла на птицефабрике «Костромская» в Костромском районе. Вспышки птичьего гриппа на фабрике выявлялись в 2017 и 2018 годах.

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