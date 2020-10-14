Ульяновск, , 12:29 — REGNUM В Ульяновской области победили коронавирус ещё 86 пациентов, при этом зарегистрированы новые летальные исходы. Такие сведение публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 14 октября, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 17 565 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 170.

Переболели COVID-19 в регионе 14 242 пациента, или 81,1% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Из них за последние сутки 86 человек победили SARS-CoV-2, в настоящее время продолжают лечение 3128 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в Ульяновской области пятеро пациентов умерли от COVID-19, всего с начала пандемии коронавируса скончались 195 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области, где жителям пожилого возраста рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, помощь по доставке продуктов питания и медикаментов окажут социальные работники.

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