Уфа, , 12:32 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров посетил республиканскую станцию скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф в Уфе. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, Радий Хабиров ознакомился с условиями труда и отдыха сотрудников, а также пообщался с медицинскими работниками.

По словам главного врача станции Аяза Камалова, в медучреждении укомплектован штат сотрудников, имеется достаточный парк техники.

Он также отметил, что во время пандемии коронавируса нагрузка на медицинских работников значительно возросла. Свою работу начали специальные эпидбригады, которые выезжают к пациентам с симптомами коронавируса. При этом за сутки сотрудники станции обслуживают порядка 1,7 тысячи вызовов от жителей столицы Башкирии и Уфимского района. Аяз Камалов подчеркнул, что крупным микрорайонам Уфы необходимы свои подстанции для осуществления оперативных приездов скорой помощи.

Глава региона сообщил, что рассмотрит возможность укрепления материальной базы в этой части. Он поблагодарил медиков за их труд и сообщил, что будут рассмотрены дополнительные меры поддержки медперсонала.

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