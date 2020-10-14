Красноярск, , 12:28 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае умерли четыре человека, у которых был выявлен коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 октября в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии в Красноярском крае скончались 585 пациентов с SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе по состоянию на 14 октября выявлено 22 118 носителей коронавируса.

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