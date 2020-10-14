Волгоград, , 12:33 — REGNUM 169 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области на утро 14 октября, что на четыре случая больше предыдущих суток. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

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Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в регионе достигло 17 тыс. 124 человек. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 5 тыс. 6 пациентов, из них 78 детей. За сутки выписаны 135 человек, всего выздоровели 14 тыс. 819 жителей Волгоградской области.

Зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 167 человек.

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