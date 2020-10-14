Кострома, , 12:26 — REGNUM В Костромской области вновь зафиксирован максимальный суточный прирост заражённых SARS-CoV-2 — 76 человек. Об этом 14 октября сообщает оперативный штаб по региону. В прошлый раз максимальный показатель отмечался 13 октября, тогда в области сообщили о 71 заражённом.

В регионе растёт число смертей пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. За последние 24 часа в области скончались мужчина 67 лет и женщина в возрасте 87 лет.

Всего за время пандемии в Костромской области подтверждено 5654 факта заражения, выздоровели 4180 человек и умерли — 106. В стационарах находятся 196 пациентов, 1172 инфицированных проходят лечение амбулаторно.

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