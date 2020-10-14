Великие Луки, Псковская область, , 12:33 — REGNUM В городе Великие Луки Псковской области начинает полноценную работу корпус новой инфекционной областной клиники, которую возвели за короткие сроки по поручению президента РФ Владимира Путина силами Министерства обороны РФ.

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Первые пациенты с коронавирусной инфекции должны поступить в новый стационар в ближайшее время. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Напомним, основной корпус клиники в Пскове начал работать в начале октября. Таким образом для пациентов с COVID-19, помимо старой инфекционной больницы, будут работать два корпуса на 300 коек (200 в Пскове и 100 в Великих Луках), оборудованных всем необходимым.

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«Больница полностью укомплектована персоналом и необходимым медицинским оборудованием, всё готово к приёму первых пациентов — ожидается, что они сюда поступят уже сегодня-завтра», — отметили в обладминистарции.

Добавим, за прошедшие сутки в Псковской области выявлено 64 новых инфицированных SARS-CoV-2, столько же, сколько было выявлено сутками ранее. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 6208 человек из которых 4279, в том числе 37 за прошедшие сутки, выздоровели. Еще 67 человек умерли.

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