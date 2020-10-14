Нижний Новгород, , 12:26 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 октября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 050 517 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 339,4 теста на 100 тыс. населения.

За минувшие сутки тесты сдал 10 171 житель области. Накануне было проведено 11 284 исследования, что стало очередным максимальным показателем тестирования за сутки с начала пандемии.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек. Таким образом, тесты на коронавирус сдали более 32,80% нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, семеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Накануне сообщалось о шести летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 631 человека.

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