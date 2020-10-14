Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM На Среднем Урале зафиксировали ещё четыре случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Ежедневный показатель несколько снизился по сравнению с 13 октября 2020 года, когда заявлялось о шести летальных случаях COVID-19. 12 октября власти сообщали о четырёх случаях смерти, 11 октября — о пяти.

Всего в Свердловской области подтверждено 665 смертей от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировали 31 761 случай выявления коронавируса.

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