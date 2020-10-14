Москва, , 12:27 — REGNUM Прибыв на курорт, граждане России забывают об угрозе заразиться коронавирусом. Об этом 14 октября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Что касается курортного сезона в России, то, с учётом всех обстоятельств, его можно назвать успешным с точки зрения посещения туристов, отметила представитель АТОР.

«Для октября сезон пока в разгаре. Людей много. Важный элемент, который в определённой степени поспособствовал сезону — люди, покидая место жительства, забывают опасения по коронавирусу. Такое чувство, что на отдыхе коронавируса нет. Люди ведут себя как в «доковидную» эпоху», — сказала Ломидзе.

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