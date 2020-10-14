Пермь, , 12:21 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 октября, зафиксирован летальный исход шести пациентов, у которых выявлен коронавирус. Трое скончались от коронавирусной инфекции, еще трое — от сопутствующих заболеваний, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе умерли 539 пациентов, чей тест на SARS-CoV-2 оказался положительным. В 328 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, в 211 — сопутствующие заболевания.

Стоит отметить, что в Прикамье ежедневно увеличивается суточный показатель выявляемых носителей коронавируса. В медучреждениях расширяют коечный фонд для COVID-пациентов. За выходные дни (10−11 октября) развернуто более 100 коек — в Перми, Губахе, Чайковском. На 12 октября в общей сложности к приему пациентов с коронавирусом готово 3167 коек. На сегодняшний день в стационарных условиях лечатся 1607 человек.