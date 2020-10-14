Нальчик, , 12:18 — REGNUM В Кабардино-Балкарии отметили 15-летие событий 13 октября 2005 года, когда банда террористов совершила дерзкую вылазку, напав одновременно на 15 объектов правоохранительных органов в Нальчике. В результате нападения погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 мирных граждан. Атака бандитов была отражена, 95 боевиков были уничтожены.

В честь силовиков, которые в этот день приняли на себя удар боевиков, ценой собственных жизней защитив мирных граждан от террористов, в Кабардино-Балкарии состоялись памятные мероприятия во многих населенных пунктах.

В городе Нарткале Урванского района был открыт памятник сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей в разные годы. С инициативой его установки выступил личный состав отдела МВД России по Урванскому району. На нем высечены имена 13 сотрудников подразделения, погибших при исполнении должностных обязанностей в разные годы.

В этот же день траурный митинг состоялся в Нальчике — в Сквере милиции. Цветы к монументу возложили сотрудники разных правоохранительных ведомств, а также представители органов власти во главе с руководителем региона Казбеком Коковым. Память погибших почтили минутой молчания.