Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Маски и другие средства индивидуальной защиты при входе в Петербургский метрополитен надевают 95% пассажиров. О таких результатах проведенной с населением профилактической работы заявили 14 октября в Смольном.

Пассажиры в метро Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

«На прошлой неделе сознательных граждан было чуть больше 90%», — отметил и.о. председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Олег Матвеев на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространению в городе коронавирусной инфекции.

При этом пассажиропоток в городском общественном транспорте так и не восстановился до прошлогодних показателей, сократившись на 715 тыс. за минувшую неделю по сравнению с тем же периодом 2019 года. От поездок отказался каждый четвертый пассажир.

Количество петербуржцев, которые пользуются льготными проездными билетами, уменьшилось на 19%. Напомним, лицам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями в Петербурге вновь рекомендована самоизоляция.

В Смольном подчеркивают, что пока не планируют блокировать, как было весной и летом, льготные проездные билеты, однако готовы «оперативно реагировать на обстоятельства в случае необходимости».

Также стало известно, что ежемесячно на дезинфекцию общественного транспорта тратят более 3700 литров специальных растворов.

Читайте также: Беглов призвал петербуржцев носить маски, чтобы избежать нового локдауна

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал всех петербуржцев и гостей города носить маски в транспорте и общественных местах. Требование использовать СИЗ продлено до 29 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Транспорт Петербурга потерял четверть пассажиров из-за пандемии