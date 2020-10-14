Йошкар-Ола, , 12:13 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 14 октября выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 38 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5282 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4480 жителей Марий Эл, за сутки выписали 40 человек. 57 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончался один житель республики, днем ранее летальных случаев не фиксировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 745 человек. По данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получают 213 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 738 человек, из них у 732 — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в республике в среднем ежесуточный прирост числа зараженных коронавирусом варьировался от 18 до 22 случаев. Впервые за долгое время 8 октября в республике выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. С этого момента ежедневно в статистику добавляется от 35 до 38 новых носителей SARS-CoV-2.