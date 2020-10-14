Москва, , 12:09 — REGNUM Россия не должна вести себя на постсоветском пространстве так, как ведут себя американцы. Об этом в интервью российским радиостанциям заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дядя Сэм требует

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"Мы должны видеть картину на всех направлениях. Мы долгие годы жили в одном государстве, и мы не должны вести себя, как ведут себя американцы. Они ведут себя грубо, невежливо, беспардонно. Они это право пытаются продавливать через посольство, как это было в Киеве, где расположились представители ФБР и ЦРУ. Они это делают в Молдавии. Они продвигают интересы в Закавказье. Мы такого рода методами действовать не должны», — сказал Лавров.

По его словам, Россия должна «видеть перспективы союзников, видеть шаги развития отношений с ними»: «В том, что касается Белоруссии, я убеждён, что наша линия поддержки конституционных изменений, которые смогут завязать общенациональный диалог, наиболее оптимальна. Мы заявили о признании итогов выборов. Все попытки их оспорить со стороны наших западных партнёров — это попытки с негодными средствами».

Лавров подчеркнул, что «если мы хотим помочь белорусскому народу, если мы заинтересованы в его единстве и процветании, мы должны пресечь ультиматумы, попытки насильственных протестов, и должны призывать правоохранительные органы действовать конституционально».