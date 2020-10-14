Ростов-на-Дону, , 12:08 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки скончались ещё девять пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 14 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались шесть женщин в возрасте от 56 до 92 лет и трое мужчин — от 71 года до 78 лет, страдавшие рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области скончались 614 человек, заразившиеся коронавирусной инфекцией.

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