Саратов, , 12:15 — REGNUM От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией за сутки в Саратовской области скончались еще два пациента — 43-летний мужчина и 65-летняя женщина. О новых летальных исходах сообщает облминздрав 14 октября.

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В течение шести дней мужчину беспокоили повышенная температура тела, кашель и слабость. При обследовании у пациента выявили двустороннюю пневмонию. Заболевший от госпитализации отказался и лечился амбулаторно. Спустя два дня у саратовца появилась одышка и снизилась сатурация кислорода. Врач вновь предложил госпитализацию, но мужчина отказался. Вечером того же дня пациент скончался в машине скорой помощи при транспортировке в больницу. Смерть наступила от коронавирусной инфекции, осложнившейся респираторным дистресс-синдромом и дыхательной недостаточностью.

Женщину в районную больницу госпитализировали на шестые сутки заболевания. Через два дня женщину перевели в связи с ухудшением состояния в специализированный стационар. Обследование показало у нее двустороннюю интерстициальную пневмонию. В госпитале пациентка провела 19 суток, одни сутки на ИВЛ. Кроме этого, женщина имела сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и панкреатит.

Всего с начала пандемии от COVID-19 погибли уже 128 жителей Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в городе Энгельс Саратовской области 14 октября должен был пройти традиционный крестный ход в честь празднования Покрова Пресвятой Богородицы. Мероприятие отменили по причине сложной эпидемической ситуации в регионе.

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