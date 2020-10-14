Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM Ростовская область ежедневно устанавливает антирекорды по суточному приросту пациентов с COVID-19. За истекшие сутки зарегистрировано 280 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 14 октября. Днём ранее суточный прирост составил 277 человек.

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Более четверти новых носителей коронавируса — пожилые люди старше 66 лет, 7,1% новых случаев заражения приходится на детей.

С начала пандемии в Ростовской области подтверждено 25 тыс. 455 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 20 тыс. 335 пациентов.

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