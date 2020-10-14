Салехард, , 11:57 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 14 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них два новых случая зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Лабытнанги и Салехарде — по 25, в Муравленко — 23, в Ноябрьске — 21, в Надыме — 17, в Тарко-Сале — 11.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 158 случаев.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 14 октября зарегистрировано 17 461 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 726 человек, 106 пациентов с COVID-19 скончались.