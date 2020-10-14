Пермь, , 12:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 октября, выявлено 109 новых случаев заражения коронавирусом. Среди носителей SARS-CoV-2 шесть детей и 103 взрослых: 43 мужчины и 60 женщин, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Стоит отметить, что в регионе третьи сутки фиксируют более ста новых случаев заражения. Суточный показатель нарастает: на 11 октября — 99 случаев, на 12 октября — 104, на 13 октября — 106.

На сегодняшний день ежесуточный прирост составил 1%, а коэффициент распространения — 1,09 (на 13 октября — 1,09).

С начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 11 137 носителей нового коронавируса. Скончались 539 пациентов, у которых выявлен SARS-CoV-2. Оправились от болезни 7535 человек. Продолжают лечиться в стационарах 1607 пациентов.

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