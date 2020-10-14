Архангельск, , 11:53 — REGNUM В Архангельск с рабочим визитом прибыла главный санитарный врач РФ Анна Попова. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, глава Роспотребнадзора посетит медицинские учреждения в Архангельске и проведет рабочее совещание в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области.

«Будут обсуждаться вопросы реализации системного подхода к работе по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в регионе», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области стремительно растет число больных COVID-19. Только за 12 октября в регионе были выявлены 195 человек с новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Архангельской области COVID-19 был диагностирован у 16 135 человек, из них 11 619 — уже выздоровели. В списке скончавшихся — 271 человек.