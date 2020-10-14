Москва, , 11:56 — REGNUM Перевод московских школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение с 19 октября вызвал негативную реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили своё мнение 14 октября в сервисе «Яндекс.Новости».

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Большинство комментаторов оказались возмущены решением московских властей. По мнению граждан, мэр Москвы Сергей Собянин и его команда не понимают той сложной ситуации, которая возникает в связи с переходом детей на дистанционную форму обучения.

«Может, вообще не начинать учиться? …Зачем было продлевать каникулы, когда опять сделали «дистанционку»?» — считает Павел П.

Часть пользователей призвала жителей столицы писать отказ от подобной формы обучения директору своей школы. По видению пользователей, это может оказаться полезным и есть шанс избежать полного перехода на дистанционку.

«Всем не нравится дистанционное обучение, но кто из родителей хотя бы написал на имя директора школы отказ от электронной составляющей дистанционного обучения? Школы подают отчёт о том, что все ученики успешно зарегистрировались на Teams, что все учатся онлайн. Ну, значит и родителей всё устраивает! А если бы было из каждого класса заявлений 20 на отказ, то могло бы всё сложиться иначе», — поделилась мнением Астафья А.

Некоторые комментаторы объяснили, почему считают дистанционное обучение неполноценным. Кроме того, они назвали трудности, которые возникают в семье, когда ребёнок должен остаться дома, а родители должны уехать на работу.

«Бедные дети и родители. Все прекрасно знают, что дистанционка — это не учёба. Нам учитель просто присылал уроки, классные работы, а мы с ребёнком писали всё сами, потом фотографировали и отправляли. Вот только сейчас у нас с мужем нет времени сидеть и обучать ребёнка. Работаем усиленно, потому что нужно платить за ипотеку. Все боятся полного закрытия», — написала Валерия К.

Нашлись и те, кто оценили результат дистанционного обучения, который отразился на знаниях их детей. К примеру, прошедший в 2020-м ЕГЭ, по наблюдениям родителей, оказался гораздо более тяжёлым по сравнению с экзаменами прошлых годов.

«По закону дети до 14 лет не имеют права оставаться дома одни. Правительство хочет сказать, что школьники 6−7-х классов уже достигли 14 лет? У меня сын в 11-м классе, на носу ЕГЭ. ЕГЭ в 2020 году — это просто капец! Результаты в разы хуже, чем за предыдущие годы! Дистант показал себя в образовании с наихудшей стороны!» — пишет пользователь под псевдонимом ARTGRUP D.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 19 октября школьники с 6-го по 11-й классы переходят на дистанционную форму обучения.