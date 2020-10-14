Москва, , 11:49 — REGNUM Сейчас в России школы учатся осваивать новую, крайне неудобную платформу — Microsoft Teams, с помощью которой предполагается наладить дистанционное обучение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Что касается именно дистанционки, то сейчас все школы учатся осваивать новую платформу Microsoft Teams. Сказано, что только по ней мы можем работать. Мы не имеем права работать в Zoom или где-то еще. Это явное нарушение свободы творчества учителей. И то, что я успел понять, так это то, что в Teams работать тяжелее, — признался Луховицкий. — Эта платформа совершенно не приспособлена для школы. Выяснилось, что любой участник урока может взять и удалить любого другого участника. Из этого урока. Ну, детки поиграют! Это система, которая, вероятно, придумана для компаний, для больших промышленных корпораций, а вовсе не для урока с детьми. Меня это очень беспокоит, если всю страну заставят так переходить. Это будет не очень хорошо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Луховицкий рассказал о том, какие нерешенные вопросы возникают в РФ в связи с подготовкой к переходу на дистанционное обучение школьников.

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