Казань, , 12:00 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 14 октября заражены коронавирусом 7 654 человека, за минувшие сутки инфицированы еще 36 пациентов. Накануне сообщалось о 34 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 484 человека, за сутки — 63 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 92 случая, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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34 человека заразились SARS-CoV-2 контактным путем, два случая — завозные. 13 инфицированных за последние 24 часа госпитализировали, 23 человека лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 12 человек, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 23 заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, для работающих с ковидными пациентами медицинских специалистов в Татарии продлили стимулирующие выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

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