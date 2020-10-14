Москва, , 11:47 — REGNUM Работа в условиях дистанционного образования — это труд в чрезвычайных условиях, за который должны быть определенные доплаты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 октября заявил сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Подготовка к переходу на «дистанционку» идет. К сожалению, — посетовал Луховицкий. — Но в [соответствующем] приказе департамента для меня есть два непонятных вопроса. Во-первых, это то, что касается пятого класса. Если мы оставляем учиться пятый класс, то мы автоматически оставляем работать в школе практически всех учителей. Потому что нет у нас отдельных учителей для пятого класса. И таким образом мы большое количество взрослых подвергаем опасности. И во-вторых, есть вопрос о переводе учителей на удаленную работу. Я понимаю, что каждая школа должна решать сама, но тем не менее рекомендация о том, чтобы учителя работали из дома, тоже должна была бы пойти из департамента».

И третий момент, на который указал профсоюзный лидер, дистанционная работа — это работа в чрезвычайных условиях.

«В условиях, отклоняющихся от нормальных. И за нее должны быть определенные доплаты. Которые должны быть выделены не школами, а решениями правительства Москвы», — сказал Луховицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в московских школах через две-три недели планируется ввести новый формат преподавания — тьюторство. Для этого проводить занятия пригласят студентов и выпускников педагогических вузов. Опытные учителя будут контролировать работу тьюторов по «удалёнке».

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