Нижний Новгород, , 11:45 — REGNUM Семеро жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о шести летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 631 человека.

Отметим, региональные профильные ведомства в течение последних как минимум двух месяцев не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 октября в регионе выявили 277 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки за последние 2,5 месяца. Накануне сообщалось о 274 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 35 627 случаев.

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