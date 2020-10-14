Москва, , 11:45 — REGNUM За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 239 человек. Об этом 14 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Зафиксировано 239 летальных исходов», — говорится в информации штаба.

Это на пять случаев меньше, чем сутками ранее, когда зафиксировали 244 летальных исхода, что стало абсолютным антирекордом с начала пандемии.

Всего в России за время пандемии зафиксировано 23 205 летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки выявили 14 231 случай заражения коронавирусом.