Рязань, , 11:51 — REGNUM В Рязанской области за последние сутки зарегистрировали 90 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе 14 октября. Это на один случай меньше предыдущих суток. Ещё 90 положительных тестов направлены на подтверждение в региональный минздрав.

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С начала пандемии число выявленных носителей коронавируса в Рязанской области достигло 9 тыс. 80 человек. За минувшие сутки выписаны 23 пациента, всего выздоровели 6 тыс. 969 человек.

В рязанских больницах получают лечение 268 пациентов с COVID-19, в том числе девять детей. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены девять человек.

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