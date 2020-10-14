Нижний Новгород, , 11:42 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 октября выявили 277 новых случая заражения коронавирусом, что стало очередным максимальным показателем прироста заражений за сутки за последние 2,5 месяца. Накануне сообщалось о 274 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 35 627 случаев, свидетельствуют данные областного минздрава.

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За последние сутки выписаны 203 человека, всего выздоровели с начала пандемии 29 917 нижегородцев.

По данным общероссийского оперативного штаба, за минувшие сутки скончались от последствий заражения коронавирусом семеро жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 631 человека. Накануне сообщалось о шести летальных случаях.

В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5079 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава коэффициент распространения инфекция в области снизился за предыдущие несколько дней до 1,12. При этом объем свободного для лечения пациентов с коронавирусом коечного фонда также сократился и составляет 17%.