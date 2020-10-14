Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Заболевание COVID-19, вызванное коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, унесло в Петербурге жизни еще 30 человек. Об этом сообщили 14 октября в федеральном оперативном штабе. Это на четыре случая меньше, чем показатель смертности за предыдущие сутки.

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Петербург остается на второй строчке по суточной смертности, после Москвы, где за сутки от COVID-19 умерли 52 человека. За последние сутки в РФ подтверждено 239 летальных случаев коронавирусной инфекции.

Нарастающим итогом общее количество жертв пандемии в Петербурге на сегодня составляет 3305 человек. Таким образом, летальность заболевания в городе — 6,7% (процент умерших от числа заразившихся). Это по-прежнему самый высокий показатель среди всех регионов РФ (в Москве — 1,66%).

Добавим, что за весь период по России умерли от ковида 23 205 человек.

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