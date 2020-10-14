Тбилиси, , 11:42 — REGNUM В Грузии во время заседания межведомственного координационного совета по коронавирусу обсудили вопрос введения карантинных ограничений в Тбилиси, но окончательное решение принято не было. Об этом, как сообщает пресс-служба минздрава страны, 14 октября после совещания сообщила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе на брифинге.

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В Грузии сегодня опубликовали данные, по которым за последние сутки в стране выявили рекордное число носителей коронавируса — 680. Из них 297, или 44%, приходятся на Тбилиси, что также является максимальным показателем для грузинской столицы.

«Мы обсуждали ограничения с советом. Окончательного решения не принято, — сказала Тикарадзе. — Однако обсуждение будет продолжено, и при необходимости мы примем необходимые правила, которые обеспечат разрыв цепочки заражения».

На вопрос журналистов о том, каким должно быть количество случаев заражения в Тбилиси, чтобы ввести ограничения, министр ответила, что определяющим показателем является количество мест в больницах для пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, по официальным данным на 14 октября, за время пандемии выявили 13 521 носителя SARS-CoV-2, из которых справились с инфекцией 7159 человек.

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