Уфа, , 11:39 — REGNUM 65 человек, инфицированных коронавирусом, выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба главы региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 9467 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 8496 человек, в том числе 74 человека за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в больницах региона продолжают лечение 110 пациентов, а 815 человек лечатся дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе студентов вузов до 1 ноября перевели на дистанционное обучение. Исключение составляют студенты первых курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры. Они продолжат учебу в очном формате.

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