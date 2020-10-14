Копейск, Челябинская область, , 11:36 — REGNUM В Копейске Челябинской области воспитанников одного из детских садов перевели на сухой паёк. Об этом пишут СМИ.

По данным издания «Первый областной», сейчас детсад работает в режиме дежурных групп. На обед родители должны дать детям сухие пайки, а, по-возможности, забирать их уже в обеденное время. В качестве ещё одного варианта предлагают перевести ребёнка временно в другой детсад.

В самом учреждении изданию подтвердили эту информацию. Оказалось, что причиной этому является заболевание сотрудников пищеблока. А в мэрии Копейска пообещали найти болеющим замену уже к концу недели.