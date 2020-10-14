Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM В Ленинградской области за сутки выявили более ста новых носителей SARS-CoV-2, при этом региональные власти пока не намерены вводить дополнительные ограничения, а усиливают антиковидные меры и контроль за ношением СИЗ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус бьет рекорды — власти вводят ограничения — трансляция»

По данным федерального оперативного штаба, за прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено 102 инфицированных коронавирусной инфекцией. Это на три случая больше, чем днем ранее. За осень лишь 11 октября наблюдался более высокий суточный уровень выявления.

Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились 9445 человек, из них 5456 уже выздоровели, 103 человека умерли.

В свою очередь региональный оперативный штаб сообщает, что в настоящий момент в Ленобласти развернуто 1095 коек для пациентов с COVID-19 из которых 315 свободны, в том числе 113 реанимационные. Всего за сутки 12 октября в стационары было госпитализировано 73 заболевших внебольничной пневмонией.

Вместе с тем, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что региональные власти всеми способами стараются избежать новых ограничений и сохранить экономическую активность населения. Для этого в Ленобласти в два раза увеличен объем тестирования.

«В лаборатории закуплено дополнительное оборудование — два амплификатора нуклеиновых кислот, а также увеличено число сотрудников. Лаборатории работают в режиме 24/7», — написал губернатор на своей странице в одной из социальных сетей.

Помимо этого, усилен контроль над соблюдением масочного режима и требований Роспотребнадзора в «красной» зоне — районах с наибольшим распространением пандемии. В настоящий момент в области работает 21 контрольная бригада из состава сотрудников администрации. Также в области сохраняется режим «светофора», чтобы, как пояснил Дроблено, эффективно распределять ресурсы на территории региона.

«Больницы области продолжают принимать дополнительное оборудование. За последние четыре месяца поставлено: 290 аппаратов ИВЛ, 1876 мониторов слежения, три аппарата КТ. Закупается низкотемпературный холодильник для организации вакцинации от COVID-19 во Всеволожскую КМБ», — добавил губернатор.

Помимо этого, из областного бюджета выделены дополнительно 5 млн рублей на бесплатное лекарственное обеспечение заболевших коронавирусной инфекцией, проходящих лечение на дому, по рецепту врача. В основном, уточнил глава региона, планируется приобретение фавипиравира.

Читайте ранее в этом сюжете: Коечный фонд Ленобласти под COVID-19 занят на 67%