Екатеринбург, , 11:35 — REGNUM К 300-летию Екатеринбурга в центре города планируют организовать новую общественную площадку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Архитекторы представили проект благоустройства пространства на пересечении улиц Антона Валека, Февральской революции и Октябрьской площади. Там организуют амфитеатр, точки для спокойного отдыха (гамаки и «лаунж-зоны»), детские площадки и кафе.

В рамках проекта также предлагается организовать подземную парковку.

Как сообщало ИА REGNUM, в РПЦ намерены превратить экс-здание Свердловского рок-клуба в духовный центр.

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