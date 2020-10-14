Оренбург, , 11:39 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о групповом изнасиловании 16-летней девочки в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ведомства.

О происшествии на своей странице в соцсети сообщила президента благотворительного фонда «Сохраняя жизни» Анна Межова. «Просто представьте, весь ужас — девочку 16 лет изнасиловали. И вместо помощи, от сотрудников следственного комитета она, ее мать слышат весь ужас фразы «Сама виновата», снабжаемый еще гадкими комментариями сотрудника. И вот эти комментарии говорят о полном непрофессионализме этого следователя, о том, что в принципе наш СК в Оренбурге не умеет работать с детьми жертвами преступлений», — сказала общественница.

На оперативном совещании председатель Следственного комитета России затребовал доклад о принятых мерах в рамках процессуальной проверки, результатах и ходе расследования уголовного дела. В отношении следователя инициирована служебная проверка.

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