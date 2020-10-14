Казань, , 11:36 — REGNUM С приближением периода ледостава водные объекты представляют опасность для здоровья и жизни людей. В связи с этим с ноября текущего года на водных объектах в Татарии начнут работать патрульные группы. Об этом сообщил главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Задача патрулей — контролировать действия жителей, пытающихся перейти озера и реки по льду, минуя ледовые переправы. Несмотря на запрещающие знаки, выход на непрочный лед очень опасен. Основное количество происшествий в зимнее время регистрируют именно в переходные периоды, отметил Венедиктов.

Минувшей зимой удалось спасти 87 человек, пятеро — погибли. По словам главного госинспектора, патрульные группы будут дежурить круглосуточно. Кроме этого, посты выставят в излюбленных местах рыбалки местных жителей. Нарушителям, пренебрегающим правилами, грозят штрафы.

ИА REGNUM ранее сообщало, летом 2020 года глава Татарии Рустам Минниханов поручил взять мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде под особый контроль. Во всех районах, кроме Атнинского, были созданы патрульные группы для профилактики и контроля на водоемах с общей численностью 484 человека.

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