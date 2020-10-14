Нальчик, , 11:30 — REGNUM Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил разработать меры для снижения уровня распространения коронавирусной инфекции в республике. Предложения должны представить правительство региона и управление Роспотребнадзора. Об этом решении было сообщено по итогам заседания оперативного штаба, сообщили 14 октября в пресс-службе руководителя субъекта.

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Коков отметил, что ситуация с распространением коронавируса хоть и непростая, но контролируемая. Так, увеличивается ежедневный прирост числа новых случаев заражения коронавиурсом, растет число госпитализированных.

«Правительству КБР поручено совместно с руководством управления Роспотребнадзора по КБР проработать и внести предложения по применению ряда дополнительных мер профилактики в целях снижения уровня распространения коронавирусной инфекции в республике», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя республики.

Напомним, в настоящее время в Кабардино-Балкарии ведут лечение пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него восемь госпиталей. Число госпитализированных — 1301 человек.

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