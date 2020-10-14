Норильск, Красноярский край, , 11:30 — REGNUM Каждое предприятие Арктической зоны будет проверено на предмет воздействия на окружающую среду и техническую исправность оборудования. Такое заявление прозвучало в Красноярском крае 14 октября на выездном совещании Совфеда по Норильску.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, на совещании сенаторы уделили особое внимание ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК).

По словам руководителя Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Андрея Ходосевича, в ходе проверок Ростехнадзором других дочерних предприятий «Норильского никеля» уже после аварии были выявлены грубые нарушения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования. Была приостановлена работа трёх дочерних компаний.

Росприроднадзор с 2004 года несколько раз обращался в суд с исками в отношении «Норильского никеля». Последний из них был удовлетворен в 2014 году, отметил руководитель Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Виталий Нетребко. Однако, по его словам, в дальнейшем всё равно не предпринималось должных мер к надлежащему содержанию оборудования.

«В следующем году каждое предприятие Арктической зоны будет проверено как с позиции воздействия на окружающую среду, так и с позиции технической исправности оборудования», — заявил Нетребко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в Красноярском крае произошла экологическая катастрофа. На ТЭЦ-3 НТЭК разлилось свыше 21 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в водные объекты. Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде, причинённый в результате аварии, почти в 148 млрд рублей. Предприятие, в свою очередь, считает, что ущерб составил 21,4 млрд рублей.

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