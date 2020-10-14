Копейск, Челябинская область, , 11:23 — REGNUM В мэрии города Копейска Челябинской области 13 октября работали сотрудники антикоррупционного ведомства регионального УМВД. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ходе проверки сотрудники изъяли документы, которые касаются приобретения помещения, на площадях которого находится детский сад №14. В мэрии утверждают, что чиновники оказали силовикам полную поддержку.

«Администрация Копейского городского округа заинтересована в результатах проведения проверки», — отметили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр города Вячеслав Истомин на прошлой неделе освободился из колонии. Он отбывал наказание за взятку.

.