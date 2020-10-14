Кигали, , 11:26 — REGNUM В кабинете министров Руанды приняли постановление о сокращении ночного комендантского часа на два часа, после того, как в стране зафиксировали снижение числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает BBC Africa.

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Комендантский час в стране теперь будет действовать с 22: 00 до 04:00 по местному времени. Общественный транспорт будет работать на полную пропускную мощность, и пассажиры смогут занимать все сидячие места и половину стоячих.

Для посещения конференций больше не нужно будет иметь при себе отрицательный тест на наличие COVID-19, однако организаторы должны будут придерживаться руководящих принципов социального дистанцирования, гарантируя, что число посетителей составляет 50% от вместимости места проведения мероприятия.

В правительстве заявили, что наказания за отказ от масок и нарушение ночного комендантского часа останутся в силе. Люди без масок в общественных местах будут оштрафованы на 10 долларов США. Такой же штраф будет наложен за нарушение правила социального дистанцирования в два метра в общественных местах или игнорирование комендантского часа в ночное время.

Некоторые жители страны, нарушившие ограничения, будут доставлены на стадионы или в школьные здания, где они будут вынуждены сидеть всю ночь или весь день и слушать информацию об опасности коронавируса.

В Руанде к настоящему времени подтвердили 4905 случаев заражения коронавирусом.