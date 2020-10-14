Петрозаводск, , 11:29 — REGNUM В Республике Карелия еще пять классов школ и одна группа детского сада переведены на дистанционную форму обучения из-за случаев обнаружения у детей коронавирусной инфекции. Об этом 14 октября заявил глава региона Артур Парфенчиков.

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На дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены: один класс в кондопожской школе №3, два класса в петрозаводском Лицее №1, один класс в петрозаводской школе №46, один класс в пудожской школе №3 и одна группа в Петрозаводском музыкальном колледже.

Днем ранее сообщалось, что на дистанционное образование из-за коронавирусной инфекции выведены: два класса в костомукшской школе №2, пять классов в школе поселка Ихала, пять классов в школе поселка Лоухи, один класс в петрозаводской школе №26, шесть классов в школе села Рыбрека, три класса в школе поселка Чална, два класса в пудожской школе №3, два класса в сортавальской школе №4, один класс в школе села Вешкелица, один класс в школе поселка Лахколампи, одна группа в Колледже технологии и предпринимательства, одна группа в Карельском колледже культуры и искусств, четыре группы в Петрозаводском медицинском колледже.

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