Ижевск, , 11:18 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии ещё три человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне сообщалось о двух летальных случаях.

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Умерли 85-летний и 89-летний мужчины, а также 67-летняя женщина. Течение заболевания у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 124 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 октября в республике выявили 120 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось также о 123 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6964 случаев.

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